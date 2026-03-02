Лечение длилось два года: во Львове спасли трехлетнего ребенка, который выпил средство для удаления жира

Во Львове врачи спасли трехлетнего ребенка, который случайно выпил средство для удаления жира. Сложное лечение длилось долгих 2 года.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо и может самостоятельно есть. Историей со счастливым концом поделились на Faceboook-странице Центра детской медицины. Больница "Охматдет"

"Команда торакальных хирургов нашего Центра спасла 3-летнего ребенка, который случайно выпил химическое вещество и получил ожог пищевода. Лечение продолжалось в течение 2-х лет", – говорится в сообщении.

История лечения

Химическое вещество, попавшее в организм ребенка, вызвало тяжелый ожог пищевода. На момент госпитализации его состояние было критическим: малыш не мог самостоятельно есть, чувствовал сильную боль, имел слюнотечение и рвоту. Ее срочно доставили в отделение интенсивной терапии.

Из-за серьезности поражения и невозможности энтерального питания команда торакальных хирургов провела операцию по установке гастростомы. Это позволило обеспечить полноценное питание без нагрузки на поврежденный пищевод и стабилизировать состояние пациента.

Впоследствии у ребенка развился критический стеноз пищевода – значительное сужение просвета, которое полностью сделало невозможным прием пищи естественным путем.

"После тщательного обсуждения мультидисциплинарной командой было принято решение о проведении серии баллонных дилатаций пищевода – малоинвазивных эндоскопических вмешательств, во время которых суженный участок постепенно расширяют специальным баллоном без выполнения разрезов", – отмечено в сообщении.

По словам руководителя Клиники торакальной хирургии и реконструктивной урологии у детей больницы "Охматдет" Центра детской медицины Олега Ленива, это была чрезвычайно сложная и длительная работа, но благодаря профессиональным действиям медикам удалось избежать большой травматической операции.

"На сегодня наш маленький пациент ест самостоятельно, активно растет, хорошо себя чувствует и ежедневно радует всех своей улыбкой", – указано в сообщении.

Медики призвали родителей позаботиться о безопасности детей, в частности хранить бытовую химию в местах, недоступных для детей.

