'Опасная игрушка': в Черкассах медики спасли ребенка, который проглотил пять магнитов. Фото

Черкасские медики спасли пятилетнего малыша, который проглотил пять магнитов. Изъять посторонние предметы специалистам удалось без единого разреза.

В Facebook Черкасской областной детской больницы рассказали, что ребенок попал в заведение с признаками, которые указывали на непроходимость кишечника. Впоследствии выяснилось, что причиной стали магниты из конструктора, которые ребенок проглотил, играя.

Специалист эндоскопически, то есть без разрезов, смог достать четыре магнита. Пятый магнит уже прошел дальше кишечником и впоследствии вышел естественным путем. Благодаря этому удалось избежать сложной операции на животе.

Врачи напомнили: если ребенок случайно проглотит такие магниты по одному, они могут оказаться в разных частях кишечника. Тогда они притягиваются друг к другу и сильно сжимают стенки желудка или кишки. Из-за этого нарушается кровообращение, ткани начинают отмирать. В таких случаях часто требуется срочная операция.

Однако проглоченные магниты не всегда сразу вызывают проблемы. Ребенок может выглядеть здоровым, пока серьезные осложнения не начнут развиваться.

"Если вы подозреваете, что ребенок мог проглотить магнит – немедленно обратитесь к врачу. иногда одна маленькая деталь может стоить очень дорого, но на этот раз все завершилось хорошо", – отметили медики.

