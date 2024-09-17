Европой распространяется новый вариант коронавируса Covid XEC: врач-иммунолог объяснил, чем он опасен

Новый вариант коронавируса – Covid XEC – уже распространяется по Европе. Пока что он более заразный, чем его "предшественники"; в зоне особого риска, как и прежде, пожилые и люди с хроническими болезнями.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал украинский врач-иммунолог Андрей Волянский. Он подчеркнул, что новая разновидность рано или поздно дойдет до нашей страны.

"Это не плохо и не хорошо, это постепенная эволюция SARS COV-2 – вируса, который сейчас вызывает ОРЗ с очень низкой летальностью", – заявил эксперт.

Covid XEC Omicron можно считать производным от коронавирусного штамма KP3 (FLIRT). Пока что случаев заболевания немного.

"Возможна более высокая заразность именно потому, что новый штамм. Но пока в Европе доминируют штаммы "Дженна" (30%) и FLIRT (60%). В зоне риска по-прежнему пожилые люди и лица с хроническими болезнями, в первую очередь те, которые ранее не болели Covid, вызванный Omicron-штаммами", – объяснил иммунолог.

Как проявляется Covid XEC

Симптоматика Covid XEC похожая на обычное течение коронавируса. Обычно это слабость, повышение температуры, возможны дыхательные расстройства (кашель, удушье), иногда кишечный синдром.

"Мало случаев, чтобы говорить что-то более уверенно", – добавил Андрей Волянский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее исследователи из Университета Вашингтона заявили, что мозг подростков состарился во время "коронавирусного" карантина (особенно у девушек) в связи с потерей социального взаимодействия.

– Врач-иммунолог Борис Донской высказал мнение, что эффективность вакцин против старых штаммов Covid-19 уже достигла нуля. Их защита больше не соответствует новым штаммам вируса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!