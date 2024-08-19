'Мутация COVID-19 происходит гораздо быстрее, чем мутация гриппа': иммунолог указал на нюанс с вакцинацией

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что эффективность вакцин против старых штаммов COVID-19 уже достигла нуля. Более того, с течением времени эти вакцины могут оказаться вредными, поскольку их защита больше не соответствует новым штаммам вируса.

Он убежден, что вакцина, разработанная несколько лет назад, теперь абсолютно неактуальна. Такое мнение Донской высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Согласно отчетам министерств и академий, уже против прошлогодних штаммов эффективность вакцинации была на уровне нуля, а в будущем она может вообще стать меньше нуля, то есть вредной. Старая вакцина, разрабатывавшаяся против штамма 4-летней давности, уже совершенно не имеет никакого смысла, ее эффективность нулевая. Но хорошо, давайте всех все равно провакцинируем, если нам больше нечем заняться", - сказал он.

По его словам, в настоящее время следует рассматривать разработку сезонных вакцин от коронавируса, подобно тому, как это делается с вакциной от сезонного гриппа. Однако COVID-19 мутирует гораздо быстрее, чем грипп. Это означает, что даже если будет разработана новая вакцина, она может не успеть отреагировать на новый штамм, который появится до завершения всех испытаний и проверок безопасности.

"Пока мы произведем вакцину, проверим, докажем, что она безопасна и эффективна, уже изменится штамм. В случае с гриппом мы имеем минимум пол года на это, и то иногда не угадываем штамм, и вакцина проваливается. Например, подозреваемый штамм, который придет в Европу или в Азию, был один, а приходит другой или немного изменен", – объяснил врач-иммунолог.

Он добавил, что не дает никаких рекомендаций, поскольку люди имеют право самостоятельно решать, хотят ли они вакцинироваться, носить маски и т.д.

"Я не даю никаких рекомендаций населению. Те, кто хотят вакцинироваться, – вакцинируйтесь, хотите носить маску – носите, хотите с утра до вечера беспокоиться по поводу гриппа и коронавируса – беспокойтесь. Совершать разумно или глупо – это святое право каждого гражданина. Но факты свидетельствуют о том, что делать и первое, и второе, и третье, вероятнее всего, не очень разумно", – резюмировал Донской.

Напомним, в Киеве медики фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. Если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, то за вторую неделю августа уже заболели 1283 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, даже при полномасштабной войне в Украине продолжают функционировать пункты прививок в медицинских учреждениях. Украинцев призывают вакцинироваться от COVID-19, ведь только за июль коронавирус диагностировали почти у 12 тыс. человек.

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