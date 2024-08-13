Вакцинация от COVID-19 во время войны: в Минздраве разъяснили, как работают пункты прививок

Даже в условиях полномасштабной войны в Украине продолжают функционировать пункты прививок в медицинских учреждениях. Украинцев призывают вакцинироваться от COVID-19, ведь только за июль коронавирус был диагностирован почти у 12 тыс. человек.

Вакцинация остается единственным действенным и безопасным способом приобрести иммунитет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Прививки против COVID-19 остаются бесплатными для всех украинцев. Вакцинироваться можно по записи у своего семейного врача или в пункте прививок при медучреждениях.

Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адресах и графике работы можно найти по ссылке или запросить у операторов контакт-центра по номеру 0 800 60 20 19.

В то же время в Минздраве отметили, что после начала полномасштабной войны работа центров массовой вакцинации, работавших в ТРЦ и других приспособленных для массовых прививок помещениях, по соображениям безопасности была остановлена. Однако сеть пунктов прививок, работающих в амбулаториях, больницах, ЦПМСП, действует. График работы пунктов прививок в медучреждениях в областях можно посмотреть по этой ссылке.

На сегодняшний день в Украине доступно более 500 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19 (вакцина Comirnaty от Pfizer) для взрослых и более 50 тысяч доз для детей.

Согласно последним рекомендациям, схемы вакцинации для населения упрощаются. Для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19. Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, предусмотрено введение большего количества доз – ревакцинация через 6-12 месяцев.

В Министерстве здравоохранения рекомендуется делать ревакцинацию через 6-12 месяцев только людям из групп риска. К таким категориям относятся взрослые и дети с ослабленным иммунитетом или сопутствующими и хроническими заболеваниями, беременные, люди старше 60 лет, а также взрослые и дети, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной инфекции. Кроме того, проводить повторную вакцинацию рекомендуют представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные).

Напомним, в Украине зафиксировали стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Только в течение июля COVID-19 был диагностировал почти у 12 тысяч украинцев, тогда как в июне заболевших было вдвое меньше.

Ранее стало известно о распространении нового субварианта коронавируса FLiRT в Украине. Его симптомы не отличаются от предыдущих вариантов, разве что реже теряется способность чувствовать вкус и запах.

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