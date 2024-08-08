В Украине распространяется новый штамм COVID-19 FLiRT: врач-иммунолог сказал, кто в группе риска

Недавно стало известно о распространении нового субварианта коронавируса FLiRT в Украине. Его симптомы не отличаются от предыдущих вариантов, разве что реже теряется способность чувствовать вкус и запах.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал врач-иммунолог Андрей Волянский. Он отметил, что FLiRT – это не один, а целая группа штаммов, кодируемых KP1, KP2, KP3. Все они произошли от JN1 (Jenna).

Наиболее распространенным в мире с начала лета является штамм КР2.

Какие группы населения уязвимы к FLiRT

Уязвимы стандартно пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни, которые не болели COVID-19 на протяжении последних двух лет.

Они, говорит врач, могут сделать бустерную прививку и использовать маску.

Зависит ли заболеваемость от вакцинации

Перечисленные штаммы KP1, KP2, KP3, объединяемые в группу FLiRT, могут вызвать заболевания коронавирусом как у вакцинированных, так и у тех, кто не прививался.

Чаще всего болезнь возникает у тех, кто не болел Омикроном-вариантами в течение двух последних лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине по состоянию на 5 августа было зафиксировано три случая субварианта коронавируса FLiRT – два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

– В Ивано-Франковской области умерла 80-летняя женщина, которая болела новым штаммом COVID-19 FLiRT. Она имела и сопутствующие заболевания, но основным диагнозом была коронавирусная болезнь.

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