Показатели нехарактерные: в Украине резко возросла заболеваемость коронавирусом

В Украине зафиксировали стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Только в течение июля COVID-19 был диагностировал почти у 12 тысяч украинцев, тогда как в июне заболевших было вдвое меньше.

В то же время уровень госпитализаций не высокий. Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом также наблюдается в Соединенных Штатах и странах Европейского Союза. Наиболее распространенный подштамм – Омикрон FliRT, который не вызывает тяжелых форм у вакцинированных людей.

Главный санитарный врач Украины подчеркнул, что несмотря на увеличение количества больных коронавирусом, уровень госпитализаций не растет. Сейчас на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся более 2,5 тысяч человек.

Кузин добавил, что показатели заболеваемости, которые специалисты наблюдают в Украине, еще не свидетельствуют о том, что начался эпидемический сезон и нужно вводить ограничительные меры. Также он отметил, что всего на территории Украины циркулируют 10 подвариантов Омикрона. У пяти человек обнаружили случаи нового подвида FLiRT.

Для уменьшения риска от заболеваемости COVID-19 главный санитарный врач рекомендует украинцам вакцинироваться, а людям из группы риска проводить ревакцинацию. К группам риска относятся люди с сопутствующими заболеваниями и беременные, а также медики, педагоги и работники сферы обслуживания.

Напомним, недавно стало известно о распространении нового субварианта коронавируса FLiRT в Украине. Его симптомы не отличаются от предыдущих вариантов, разве что реже теряется способность чувствовать вкус и запах.

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