При коронавирусе крайне важно не только правильно лечиться, но и правильно питаться. Есть целый ряд продуктов, которые помогут вам пережить ковид легче и быстрее. И сегодня я, как врач-инфекционист расскажу, что нужно добавить в рацион.

Первое, что хочу сказать – все дело в иммунитете. Чем он сильнее, тем лучше мы боремся с инфекциями. И, если это осознать, становится понятно, почему так важно пить достаточно воды и правильно питаться как до болезни, так и во время нее.

Первый продукт, который очень важно добавить в рацион – это яйца. Обычные куриные или перепелиные – кому что больше нравится.

Яйца содержат большое количество минералов, таких как железо, магний, калий, кальций, а также цинк, который увеличивает выработку лимфоцитов, ингибирует размножение вирусов и сокращает продолжительность инфекции, обладает противовоспалительными свойствами.

Также они содержат селен, важнейшей функцией которого является создание мощного антиоксиданта – фермента глутатионпероксидазы. Он защищает эритроциты и клеточные мембраны от вредного воздействия свободных радикалов.

Следующий пункт – это рыба. Нужна рыба жирная – палтус, лосось, тунец, макрель, сардины, скумбрия. Подойдет и обычная селедка. Все они содержат омегу-3, которая так важна для нормального функционирования иммунной системы. Также рыба, как и икра, богата витамином Д, который уменьшает воспалительные реакции, пагубно влияющие на наши легкие.

Мой любимый продукт во время коронавируса – это специя куркума. Гиперответ иммунной системы или цитокиновый шторм – очень опасное состояние организма во время Covid-19. А куркума с одной стороны является естественным антибиотиком, с другой подавляет цитокиновый шторм. Ее можно добавлять в салаты или, например, в чай.

Кстати, очень полезно во время коронавируса употреблять бергамот, но не только в пакетиках с чаем, а натуральный. По своим свойствам, как и черный виноград и какао, он похож на действие куркумы.

Также к правильным "антиковидным" продуктам относим свежую вишню, твердые и мягкие сорта сыра, курицу, говядину, индейку, рис, бананы, цветную капусту, орехи кешью, арахис, миндаль, фундук. Они помогают нашему организму вырабатывать мелатонин, нормализующий сон и уменьшающий тревожность. А именно эти два симптома очень распространены не только во время болезни коронавирусом, но и после нее.

Больше советов в видео "Яйца и рыба против Covid-19" на видео:

И на странице Доктора Правды Федоровой в Фейсбуке

Будьте здоровы!