Киев, Харьковщина и Одесщина – в лидерах по новым случаям COVID-19: ситуация в регионах

В воскресенье, 13 февраля, в Украине лидером по заболеваемости коронавирусом вновь стал Киев. За минувшие сутки в столице выявили2405 новых случаев инфицирования.

Умерло за день в Киеве 22 пациента, а 640 человек смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные о заболеваемости COVID-19, обнародованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Дальше в рейтинге регионы расположились так: Харьковская (2046), Одесская (1979), Сумская (1527), Днепропетровская (1424) и Хмельницкая (1419) области.

В лидерах по суточной смертности от коронавируса кроме Киева оказались Харьковщина (12 летальных случаев), а также Запорожье и Буковина (по 11).

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Отметим, что меньше всего новых случаев COVID-19 было подтверждено за день в Кировоградской (315), Полтавской (329), Закарпатской (354), Винницкой (411) и Луганской (418) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2405;

Винницкая область – 411;

Волынская область – 515;

Днепропетровская область – 1424;

Донецкая область – 1258;

Житомирская область – 1193;

Закарпатская область – 354;

Запорожская область – 787;

Ивано-Франковская область – 590;

Киевская область – 789;

Кировоградская область – 315;

Луганская область – 418;

Львовская область – 1195;

Николаевская область – 951;

Одесская область – 1979 г.;

Полтавская область – 329;

Ривненская область – 694;

Сумская область – 1527;

Тернопольская область – 555;

Харьковская область – 2046;

Херсонская область – 1234;

Хмельницкая область – 1419;

Черкасская область – 839;

Черновицкая область – 679;

Черниговская область – 612.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, что всего в Украине за сутки было подтверждено 24 518 новых случаев коронавируса. Более четыре тысяч человек попали в больницы с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на спад. Он также сказал, что официальные показатели заболеваемости куда меньше реальных.