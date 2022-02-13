Киев, Харьковщина и Одесщина – в лидерах по новым случаям COVID-19: ситуация в регионах

София Закревская
Коронавирус
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Киев, Харьковщина и Одесщина – в лидерах по новым случаям COVID-19: ситуация в регионах

В воскресенье, 13 февраля, в Украине лидером по заболеваемости коронавирусом вновь стал Киев. За минувшие сутки в столице выявили2405 новых случаев инфицирования.

Умерло за день в Киеве 22 пациента, а 640 человек смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные о заболеваемости COVID-19, обнародованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Дальше в рейтинге регионы расположились так: Харьковская (2046), Одесская (1979), Сумская (1527), Днепропетровская (1424) и Хмельницкая (1419) области.

В лидерах по суточной смертности от коронавируса кроме Киева оказались Харьковщина (12 летальных случаев), а также Запорожье и Буковина (по 11).

Видео дня

Отметим, что меньше всего новых случаев COVID-19 было подтверждено за день в Кировоградской (315), Полтавской (329), Закарпатской (354), Винницкой (411) и Луганской (418) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 2405;

  • Винницкая область – 411;

  • Волынская область – 515;

  • Днепропетровская область – 1424;

  • Донецкая область – 1258;

  • Житомирская область – 1193;

  • Закарпатская область – 354;

  • Запорожская область – 787;

  • Ивано-Франковская область – 590;

  • Киевская область – 789;

  • Кировоградская область – 315;

  • Луганская область – 418;

  • Львовская область – 1195;

  • Николаевская область – 951;

  • Одесская область – 1979 г.;

  • Полтавская область – 329;

  • Ривненская область – 694;

  • Сумская область – 1527;

  • Тернопольская область – 555;

  • Харьковская область – 2046;

  • Херсонская область – 1234;

  • Хмельницкая область – 1419;

  • Черкасская область – 839;

  • Черновицкая область – 679;

  • Черниговская область – 612.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Новые случаи коронавируса в Украине.
Выздоровления и смерти от коронавируса в Украине.

Напомним, что всего в Украине за сутки было подтверждено 24 518 новых случаев коронавируса. Более четыре тысяч человек попали в больницы с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на спад. Он также сказал, что официальные показатели заболеваемости куда меньше реальных.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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