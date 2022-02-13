Киев, Харьковщина и Одесщина – в лидерах по новым случаям COVID-19: ситуация в регионах
В воскресенье, 13 февраля, в Украине лидером по заболеваемости коронавирусом вновь стал Киев. За минувшие сутки в столице выявили2405 новых случаев инфицирования.
Умерло за день в Киеве 22 пациента, а 640 человек смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные о заболеваемости COVID-19, обнародованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
Дальше в рейтинге регионы расположились так: Харьковская (2046), Одесская (1979), Сумская (1527), Днепропетровская (1424) и Хмельницкая (1419) области.
В лидерах по суточной смертности от коронавируса кроме Киева оказались Харьковщина (12 летальных случаев), а также Запорожье и Буковина (по 11).
Отметим, что меньше всего новых случаев COVID-19 было подтверждено за день в Кировоградской (315), Полтавской (329), Закарпатской (354), Винницкой (411) и Луганской (418) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 2405;
Винницкая область – 411;
Волынская область – 515;
Днепропетровская область – 1424;
Донецкая область – 1258;
Житомирская область – 1193;
Закарпатская область – 354;
Запорожская область – 787;
Ивано-Франковская область – 590;
Киевская область – 789;
Кировоградская область – 315;
Луганская область – 418;
Львовская область – 1195;
Николаевская область – 951;
Одесская область – 1979 г.;
Полтавская область – 329;
Ривненская область – 694;
Сумская область – 1527;
Тернопольская область – 555;
Харьковская область – 2046;
Херсонская область – 1234;
Хмельницкая область – 1419;
Черкасская область – 839;
Черновицкая область – 679;
Черниговская область – 612.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, что всего в Украине за сутки было подтверждено 24 518 новых случаев коронавируса. Более четыре тысяч человек попали в больницы с COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на спад. Он также сказал, что официальные показатели заболеваемости куда меньше реальных.
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