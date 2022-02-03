Киев на пороге 'красной зоны', ситуация с COVID-19 и ОРВИ ухудшается, – Рубан

Резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, включая и коронавирус, в Киеве вынуждает столичные власти рассмотреть вероятность введения "красной" зоны. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщил начальник ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии агентству УНН. По его словам, усугубляющаяся эпидемиологическая ситуация была спрогнозирована заранее.

"Прежде всего с 13 января идет прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией. Учитывая все обстоятельства мы понимаем, что столица может войти в "красную" зону карантина в течение ближайших двух недель", – указал Рубан.

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При этом чиновник поспешил успокоить жителей и гостей столицы. Он подчеркнул, что правильная организация противоэпидемиологических мероприятий способно сохранить ситуацию в Киеве "стабильной", без необходимости введения "красного" режима карантина.

Напомним, что накануне в Украине буквально побит рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. В первый день февраля опасной пандемией заболели почти 40 тысяч человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве указали на единственный способ отличить заболевание COVID-19 от ОРВИ, учитывая что их симптоматика предельно похожа.