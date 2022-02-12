Киев выбился в лидеры по новым случаям и смертности от COVID-19: ситуация в регионах

София Закревская
Коронавирус
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Киев выбился в лидеры по новым случаям и смертности от COVID-19: ситуация в регионах

В субботу, 12 февраля, Киев стал лидером среди регионов Украины по количеству новых случаев коронавируса. За минувший день в столице было выявлено 4229 зараженных.

В Киеве за сутки умерло от осложнений COVID-19 34 человека, в то же время выздоровело 1385 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные о заболеваемости коронавирусом, обнародованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи и общая заболеваемость коронавирусом в Украине.
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Много новых случаев COVID-19 за день выявлено также в Одесской (3670), Днепропетровской (2596), Львовской (2351), Хмельницкой (1813) и Донецкой (1808) областях.

В лидеры по суточной смертности от коронавируса помимо Киева выбились Сумщина (21 летальный случай за день), Ивано-Франковщина и Полтавщина (по 15), а также Львовщина и Харьковщина (по 14).

Добавим, что меньше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Кировоградской (487), Винницкой (720) и Луганской (783) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 4229;

  • Винницкая область – 720;

  • Волынская область – 1060;

  • Днепропетровская область – 2596;

  • Донецкая область – 1808;

  • Житомирская область – 1489;

  • Закарпатская область – 795;

  • Запорожская область – 1276;

  • Ивано-Франковская область – 791;

  • Киевская область – 1326;

  • Кировоградская область – 487;

  • Луганская область – 783;

  • Львовская область – 2351;

  • Николаевская область – 1013;

  • Одесская область – 3670;

  • Полтавская область – 1407;

  • Ривненская область – 1145;

  • Сумская область – 1671;

  • Тернопольская область – 813;

  • Харьковская область – 1736;

  • Херсонская область – 1604;

  • Хмельницкая область – 1813;

  • Черкасская область – 1246;

  • Черновицкая область – 789;

  • Черниговская область – 1594

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: всего в Украине за сутки выявлено 38 212 новых случаев инфицирования коронавирусом. Заболели тысячи детей, а около четырех тысяч людей были госпитализированы.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 12 февраля.
Смерти и выздоровления от COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине уже пять регионов в "красной" зоне карантина и лишь один – в "желтой". Где недавно усилили ограничения и какие меры действуют, читайте по ссылке.

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