Коронавирус добрался до нового уголка мира: количество заражений превысило 416 млн. Хроника на 16 февраля

Коронавирус за прошедшие сутки унес 10 тыс. жизней, о заражении им узнало еще 1,9 млн людей, но значительно больше выздоровели от болезни – 2,8 млн. Общее количество инфицирований превысило 416 млн.

Вместе с тем COVID-19 добрался до последней частицы мира, где до сих пор его не фиксировали – Островов Кука в Тихом океане. Там заявили о первом случае заболевания, "привезенном" из Новой Зеландии.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине за время пандемии подтвердили 4 572 417 случаев инфицирования, из них 103 255 стали летальными, а 3 811 630 человек вылечились. Сейчас болеют свыше 657,5 тыс. украинцев.

Специалисты Киевской школы экономики отметили, что страна начала выходить из пика заболеваемости . Однако риск возникновения новой вспышки COVID-19 остается достаточно высоким .

Еженедельный показатель заболеваемости COVID-19 в мире снизился на 19%, говорится в эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения. Так, в период с 7 по 13 февраля положительные результаты тестов получили более 16 млн человек.

Канада от 28 февраля смягчит ограничения на въезд для полностью вакцинированных путешественников, пишет CBC. В частности, их больше не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия.

СМИ рассказали историю 32-летней британки Жасмин Гейер, которая почти год борется с последствиями коронавируса . Женщина заразилась в марте 2021-го и до сих пор не выздоровела , врачи никаких прогнозов не дают.

Германия стала лидером по приросту случаев COVID-19 за последние сутки – 177,5 тыс. За ней идут РФ – 166,6 тыс., Франция – 142,2 тыс. и Бразилия – 123,8 тыс. Украина в этом списке оказалась на 16-й строчке.