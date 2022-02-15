Коронавирус не останавливается: в мире 1,4 млн новых заражений. Хроника на 15 февраля

За прошедшие сутки в мире зафиксировали свыше 1,4 млн инфицирований коронавирусом, из-за чего общее количество случаев заражения приближается к 414 млн. Вдвое больше людей – 2,6 млн смогли побороть COVID-19, в то же время он привел к смерти еще 7,5 тыс. жителей планеты.

В некоторых странах на фоне спада заболеваемости стали смягчать карантин, в частности, Индия сняла определенные ограничения на пересечение границ. А в Польше обнаружили два новых подвида штамма Омикрон – специалисты еще не знают, как эти мутации будут влиять на человеческий организм.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 542 693 заражения на сегодняшний день подтверждено в Украине, из которых 102 950 обернулись смертью , а 3 788 395 инфицированных выздоровели. Ныне свыше 651,3 тыс. жителей являются активными больными.

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью в стране. В то же время назвали регионы, которые до сих пор отстают по темпам вакцинации.

Во Франции граждан обязали получить третью дозу вакцины против коронавируса не позднее чем через четыре месяца после начального курса вакцинации. Начиная с 15 февраля , бустер понадобится французам, чтобы сохранить действие COVID-пропуска , необходимого для посещения ряда общественных мероприятий и поездок на региональном транспорте.

Канада впервые с 1970 годапланирует применить закон о чрезвычайных ситуациях, который предоставит дополнительные полномочия федеральному правительству в борьбе с длительными COVID-протестами в стране. Люди, в частности, устраивали митинги против вакцинации.

Наибольший прирост заражений коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в России – 180,4 тыс. , Германии – 127,4 тыс., Японии – 80,2 тыс., США – 79,1 тыс. и Турции – 76,6 тыс. В лидерах по летальными случаями – Штаты (+940) и РФ (+683).

Врач Борис Донской оценил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине. Он предположил, что к марта Минздрав отменит в стране действие большинства карантинных ограничений.