Коронавирус не останавливается: в мире 1,4 млн новых заражений. Хроника на 15 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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Коронавирус не останавливается: в мире 1,4 млн новых заражений. Хроника на 15 февраля
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За прошедшие сутки в мире зафиксировали свыше 1,4 млн инфицирований коронавирусом, из-за чего общее количество случаев заражения приближается к 414 млн. Вдвое больше людей – 2,6 млн смогли побороть COVID-19, в то же время он привел к смерти еще 7,5 тыс. жителей планеты.

В некоторых странах на фоне спада заболеваемости стали смягчать карантин, в частности, Индия сняла определенные ограничения на пересечение границ. А в Польше обнаружили два новых подвида штамма Омикрон – специалисты еще не знают, как эти мутации будут влиять на человеческий организм.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Информация о COVID-19 в мире
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 4 542 693 заражения на сегодняшний день подтверждено в Украине, из которых 102 950 обернулись смертью, а 3 788 395 инфицированных выздоровели. Ныне свыше 651,3 тыс. жителей являются активными больными.

  • В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью в стране. В то же время назвали регионы, которые до сих пор отстают по темпам вакцинации.

Информация о распространении COVID-19 в Украине
Главное на 15 февраля:

  • Во Франции граждан обязали получить третью дозу вакцины против коронавируса не позднее чем через четыре месяца после начального курса вакцинации. Начиная с 15 февраля, бустер понадобится французам, чтобы сохранить действие COVID-пропуска, необходимого для посещения ряда общественных мероприятий и поездок на региональном транспорте.

  • Канада впервые с 1970 годапланирует применить закон о чрезвычайных ситуациях, который предоставит дополнительные полномочия федеральному правительству в борьбе с длительными COVID-протестами в стране. Люди, в частности, устраивали митинги против вакцинации.

  • Наибольший прирост заражений коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в России – 180,4 тыс., Германии – 127,4 тыс., Японии – 80,2 тыс., США – 79,1 тыс. и Турции – 76,6 тыс. В лидерах по летальными случаямиШтаты (+940) и РФ (+683).

  • Врач Борис Донской оценил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине. Он предположил, что к марта Минздрав отменит в стране действие большинства карантинных ограничений.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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