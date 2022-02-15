Украина начала выходить из пика заболеваемости COVID-19, но риск новой вспышки остается высоким

В Киевской школе экономики дали прогноз относительно коронавирусной болезни в Украине. Там заявили, что риск новой вспышки COVID-19 среди украинцев есть и он достаточно высокий.

Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга во вторник, 15 февраля. Трансляция велась на Facebook-странице учреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом Ганиченко подчеркнул, что страна уже начала выходить из пика заболеваемости COVID-19. По оценкам KSE, нынешнюю ситуация с коронавирусом в Украине можно назвать "началом спада".

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"Мы считаем, что это начало выхода из пика, но подчеркиваем: риск возобновления роста остается очень высоким", – сказал он.

Ганиченко добавил, что заболеваемость зафиксировалась на высоких отметках и это может дать толчок к дальнейшему росту новых случаев инфицирования COVID-19 на территории страны.

По состоянию на 15 февраля в Украине подтверждено 4 572 417 заражений, из которых 103 255 обернулись смертью, а 3 811 630 инфицированных выздоровели. Ныне свыше 657,5 тысяч жителей являются активными больными.

Накануне в Украине подтвердили 29 724 заражения коронавирусом, 305 человек стали его жертвами. Кроме того, на больничные койки из-за этого недуга попали 1889 человек. В то же время 23 235 граждан смогли побороть COVID-19.

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в стране за прошедшую неделю существенно снизилась динамика выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Заметное снижение показателя зафиксировали в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях. По его словам, такие показатели могут свидетельствовать о том, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на убыль. Однако реальная суточная статистика заболеваемости может в разы превышать официальные показатели.