В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине: озвучены цифры

За прошедшую неделю в Украине существенно снизилась динамика выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Заметное снижение показателя зафиксировали в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) области.

Такие показатели могут свидетельствовать о том, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется. Об этом на брифинге 14 февраля заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, впервые за последние 4 недели количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад.

"За прошедшую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе", – сказал Ляшко.

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При этом он отметил, что признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем показывали прогнозы Министерства здравоохранения. Ляшко подчеркнул, что снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.

В то же время, за неделю больше всего возросло количество новых случаев на территории Киева (+51%). В Запорожской области также существенно добавилось количество новых инфицирований (+50%). Однако и эта цифра по сравнению с предыдущей неделей, когда показатель составлял +109%, уменьшилась.

Впрочем, министр добавил, что это лишь первые положительные признаки стабилизации заболеваемости в Украине и страна по-прежнему находится на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19.

Напомним, по состоянию на 14 февраля карантинные ограничения, связанные с COVID-19, до "желтого" уровня ослабили в двух областях и в городе Киев. Остальные регионы на сегодняшний день находятся в "оранжевой" и "красной" зонах эпидемиологической опасности.

Отметим, что 13 февраля в Украине диагностировали 16 993 заражения коронавирусом, в том числе у 1447 детей и 252 медицинских работников. В больницы из-за этого недуга госпитализировали еще 2270 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на убыль. Однако реальная суточная статистика заболеваемости может в разы превышать официальные показатели.

Также медики рассказали, что более тяжелое течение коронавируса у некоторых людей может быть вызвано аутоимунными антителами. По словам врачей, эти клетки могут объяснить нашу уязвимость не только к инфекциям, но и к таким болезням, как диабет, ревматоидный артрит и даже старению.