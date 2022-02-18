Коронавирус не сбавляет темпов распространения: за сутки снова 2 млн заражений. Хроника на 18 февраля

Коронавирус поразил уже свыше 420 млн человек в мире, унеся жизни 5,88 млн из них. За прошедшие сутки было подтверждено более 2 млн новых инфицирований и 11 тыс. смертей, вместе с тем еще 2,5 млн жителей планеты недуг преодолели.

На этой неделе некоторые страны начали постепенно смягчать или анонсировать отмену определенных карантинных ограничений. В частности те, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 несколько стабилизировалась после волны Омикрона.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 4 637 260 всех случаев заражения. За два года пандемии 103 824 инфицированных умерли, а 3 866 755 вылечились. Ныне свыше 661 тыс. человек болеют.

Для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 украинский Минздрав одобрил препарат "Паксловид" от Pfizer . Его будут назначать прежде всего людям из групп риска .

На утро 18 февраля количество полностью вакцинированного населения мира составляет 54,38%. Речь идет по меньшей мере о 4,284 млрд человек, получивших по две прививки.

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом , умер ученик 7-го класса Святослав Мудрый . Врачи около недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. А мама ребенка до сих пор остается в больнице .

Германия третий день подряд возглавляет пятерку стран-лидеровпо суточному приросту случаев коронавируса – 227,6 тыс. Далее следуют Россия – 180,6 тыс., Бразилия – 129,3 тыс., США – 103,4 тыс. и Южная Корея – 93,1 тыс.

Больше смертей в результате COVID-19 накануне подтвердили в Штатах – 2184 . В то время как лидером по количеству выздоровевших стала Франция – 353,2 тыс.

Тяжелое течение коронавирусной инфекции наносит сильный удар по всем системам организма и может сказываться даже после выздоровления. О том, как восстановить здоровье после перенесенного COVID-19 – читайте по ссылке.