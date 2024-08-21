'Коронавирус останется с нами на век': врач Жиравецкий призвал прибегнуть к информационным предупреждениям. Видео

Человечество если и избавится от ковида как болезни, то не скоро. Коронавирус еще надолго останется опасной болезнью, хотя и уже гораздо менее опасной, чем это было.

Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал врач, советник городского головы Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий. Он сравнил Covid-19 с гриппом, который человечество научилось лечить и с которым люди научились жить.

"Все так выглядит, что коронавирус останется как грипп, возможно, на столетие, возможно, на 50 лет. Это неизвестно", – отметил врач.

По словам Жиравецкого, в Украине уже, "наверное, процентов 90, и дети, и взрослые, уже один раз имели ковод". И таким людям коронавирус уже не так опасен, как раньше.

"Очень много украинцев уже провакцинировано, плюс переболевшие. Поэтому иммунитет есть. И во второй раз такие люди в стационар с цитокиновым штормом, тяжелым таким осложнением ковида, нуждающегося в такой сложной терапии, кислороде, не попадают", - уверяет специалист.

Соответственно, считает Жиравецкий, в обществе нужно менять подход к болезни.

"Ограничение, наверное, все-таки есть смысл сделать чисто информативным. Если у тебя ковод, пожалуйста, оставайся 5-7 дней на дому, чтобы не распространять болезнь в коллективе. Не иди на концерт, на какие-либо массовые действа", – призвал врач.

Жиравецкий подчеркнул: если человек ведет здоровый образ жизни (не употребляет избыточно алкоголя, не курит, занимается спортом, хорошо питается и т.п.), он не в группе риска.

"То есть у вас будет более легкий ковод преимущественно. В этом суть. Потому что если человек не следит за собой, то, конечно, могут быть потом и осложнения", - отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже зафиксирована вспышка заболевания новым штаммом "короны" FLIRT. Врач подтвердил: вспышка есть, и число заболевших наверняка "в несколько раз выше известного".

Даже при полномасштабной войне в Украине продолжают функционировать пункты прививок в медицинских учреждениях. Украинцев призывают вакцинироваться от COVID-19, ведь только за июль коронавирус диагностировали почти у 12 тыс. человек.

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