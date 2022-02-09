Коронавирус разбушевался в мире: за сутки подтверждено более 2 млн заражений. Хроника на 9 февраля
Количество заражений COVID-19, выявленных с начала пандемии, в мире уже превысило 400,7 миллиона. Только за последние сутки прибавилось почти 2,2 млн больных и 11 758 жертв коронавируса.
Первенство по суточному приросту заражений установила Германия, а смерти – США. На утро 9 февраля чуть более 4,2 млрд жителей планеты являются полностью вакцинированными, что составляет 54% от всего населения.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
уже 4 341 790 заражений подтверждено в Украине. В частности, 101 647 человек умерли, 3 696 285 вылечились, а свыше 543,8 тыс. продолжают бороться с недугом.
В Минздраве объяснили, как отличить "побочки" вакцинации от симптомов заражения COVID-19. Также специалисты рассказали, можно ли одновременно заразиться этим вирусом и гриппом.
Нидерландские ученые выяснили, что бустерная прививка повышает защиту от штамма Омикрон. В то время как две дозы COVID-вакцины или "иммунитет" от перенесенной болезни защищают меньше, чем в случае с Дельта-вариантом.
В Гонконге умер 73-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19 – там это стало первой за пять месяцев смертью, предположительно связанной с коронавирусом. Как сообщает Reuters, у пожилого пациента были хронические болезни.
Компания Johnson&Johnson временно прекратила производство вакцины против COVID-19 на единственном заводе в городе Лейден (Нидерланды), где сейчас "производят потенциально более прибыльную вакцину от другого вируса". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.
Исследование показало, что гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом и осложнений в случае заболевания. Также физические нагрузки уменьшают воспаление и гибель клеток при инфицировании.
Наибольше инфицирований COVID-19 за сутки 8 февраля подтвердили в Германии – 212,7 тыс., США – 179,2 тыс., Бразилии – 171,5 тыс., России – 165,6 тыс. и Турции – 111 тыс. Лидерами по росту летальных случаев стали Штаты (+2777), Индия (+1230) и Бразилия (+1174).
В Италии отменили масочный режим на улице – с 11 февраля маски нужно будет одевать только в случае собрания под открытым небом и в местах, где есть большое скопление людей. В помещениях они остаются обязательными по меньшей мере до 31 марта.
В Украине расширили "красную" карантинную зону, в которой до сих пор находятся Прикарпатье и Ривненщина. Уже с 11 февраля в нее войдут Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области.
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