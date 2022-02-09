Коронавирус разбушевался в мире: за сутки подтверждено более 2 млн заражений. Хроника на 9 февраля

Количество заражений COVID-19, выявленных с начала пандемии, в мире уже превысило 400,7 миллиона. Только за последние сутки прибавилось почти 2,2 млн больных и 11 758 жертв коронавируса.

Первенство по суточному приросту заражений установила Германия, а смерти – США. На утро 9 февраля чуть более 4,2 млрд жителей планеты являются полностью вакцинированными, что составляет 54% от всего населения.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

уже 4 341 790 заражений подтверждено в Украине. В частности, 101 647 человек умерли , 3 696 285 вылечились, а свыше 543,8 тыс. продолжают бороться с недугом.

В Минздраве объяснили, как отличить "побочки" вакцинации от симптомов заражения COVID-19 . Также специалисты рассказали, можно ли одновременно заразиться этим вирусом и гриппом .

Нидерландские ученые выяснили, что бустерная прививка повышает защиту от штамма Омикрон. В то время как две дозы COVID-вакцины или "иммунитет" от перенесенной болезни защищают меньше, чем в случае с Дельта-вариантом.

В Гонконге умер 73-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19 – там это стало первой за пять месяцев смертью, предположительно связанной с коронавирусом. Как сообщает Reuters, у пожилого пациента были хронические болезни.

Компания Johnson&Johnson временно прекратила производство вакцины против COVID-19 на единственном заводе в городе Лейден (Нидерланды), где сейчас "производят потенциально более прибыльную вакцину от другого вируса" . Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Исследование показало, что гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом и осложнений в случае заболевания. Также физические нагрузки уменьшают воспаление и гибель клеток при инфицировании.

Наибольше инфицирований COVID-19 за сутки 8 февраля подтвердили в Германии – 212,7 тыс. , США – 179,2 тыс., Бразилии – 171,5 тыс., России – 165,6 тыс. и Турции – 111 тыс. Лидерами по росту летальных случаев стали Штаты (+2777) , Индия (+1230) и Бразилия (+1174).

В Италии отменили масочный режим на улице – с 11 февраля маски нужно будет одевать только в случае собрания под открытым небом и в местах, где есть большое скопление людей . В помещениях они остаются обязательными по меньшей мере до 31 марта.

В Украине расширили "красную" карантинную зону, в которой до сих пор находятся Прикарпатье и Ривненщина. Уже с 11 февраля в нее войдут Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области.