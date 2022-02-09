Омикрон не отступает, но страны активно отменяют ограничения: ситуация с COVID-19 в Европе

В мире с начала пандемии коронавирусом заразилось уже более 400 млн человек. Высокозаразный штамм Омикрон продолжает атаковать планету, ежедневно фиксируют около 2 млн новых случаев инфицирования, 100 млн человек заболели чуть более, чем за месяц.

При этом многие государства продолжают отменять большинство карантинных ограничений. Это связывают с тем, что Омикрон хоть и заразнее Дельты, но болезнь при нем в основном протекает легче, чем при предыдущем варианте вирусу. Таким образом, нет такой большой нагрузки на медицинские системы, как раньше.

OBOZREVATEL собрал актуальную информацию о том, какая сейчас ситуация с COVID-19 и карантином в странах Европы. Франция

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Как пишет La Repubblica, во Франции уже к концу марта-началу апреля может сложиться такая эпидемическая ситуация, при которой могут отменить обязательное наличие сертификатов о вакцинации для входа в заведения и общественный транспорт.

Для этого, в первую очередь, заболеваемость должна уменьшиться как минимум в десять раз. Также должна снизиться загруженность больниц, чтобы они вернулись к нормальной работе и в медучреждения снова могли без проблем госпитализировать пациентов без коронавируса. Швеция

В этой стране перестали массово тестировать на COVID-19 всех людей, у которых есть симптомы заболевания. Право на бесплатное тестирование остается за медиками, пожилыми людьми и пациентами из группы риска. Остальным же гражданам рекомендуют оставаться дома, если у них появились симптомы, похожие на те, что возникают при коронавирусе.

Из-за такого нововведения Швеция по сути вступает противоречие с остальной Европой, но некоторые медицинские эксперты считают, что такое избирательное тестирование вскоре может стать нормой. Испания

Со следующей недели в стране можно будет не носить маски на открытом воздухе, пишет BBC. Такое правило в Испании ввели в декабре прошлого года, когда только начиналась вспышка штамма Омикрон.

В Северном Арагоне, Стране Басков и на Канарских островах также сняли ограничения на численность собраний и отменили требование на наличие свидетельства о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста для посещения баров и ресторанов.

При этом для туристов возрастом от 12 лет остается обязательной вакцинация по меньшей мере двумя дозами. Польша

Как пишет Polsat News, в Минздраве страны заявили, что позади уже пятая волна заболеваемости, переломный момент был две недели назад. В связи с этим в Польше начали сокращать базу коек для пациентов с коронавирусом, а также с 15 февраля уменьшат период самоизоляции с 10 до 7 дней.

Министр здравоохранения заявил, что угроза для медицинской системы должна исчезнуть к концу февраля, после чего можно будет смело говорить об отмене карантинных ограничений.

В стране также решили не продлевать дистанционное обучение, с 21 февраля дети смогут вернуться за парты.

Кроме того, представитель Минздрава объявил, что правительство не будет вводить с 1 марта обязательную вакцинацию от COVID-19 для силовых структур и учителей. Он уточнил, что это не означает, что такое правило для этих профессиональных групп не будет введено вообще.Чехия

Большинство карантинных мер в стране отменят уже с 1 марта, сообщает Radio Prague International. Обязательным по-прежнему будет только ношение медицинских масок в общественных местах.

Уже с 18 февраля в ресторанах и других заведениях не будут требовать предъявлять COVID-сертификаты.Великобритания

Как пишет The Guardian, премьер-министр страны Борис Джонсон планирует отменить последние ограничения в стране уже через две недели – на месяц раньше, чем предполагалось.

В частности, речь идет об обязательной самоизоляции и закрытии на карантин мест, где произошла вспышка коронавируса.

При этом некоторые ограничения на поездки могут остаться: спецаильные формы для определения местоположения пассажиров и карантин для непривитых людей. Тесты на COVID-19 в стране пока останутся бесплатными.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество заболевших коронавирусом в мире уже превысило 402,3 млн. Только за последние сутки прибавилось почти 2,2 млн больных и 11 758 жертв коронавируса. Главные COVID-новости этого дня читайте в нашем материале.