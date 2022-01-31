В Украине свыше 22 тыс. новых случаев COVID-19, заболели тысячи детей

В Украине за сутки прибавилось 22 026 инфицированных коронавирусом и было подтверждено еще 78 смертей от последствий заражения. На больничные койки попали 2322 пациента, в то же время значительно меньше людей недуг преодолели – 4346.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства. Согласно им, ныне свыше 341,5 тыс. жителей страны являются активными больными COVID-19.

В течение 30 января в разных регионах было проведено 64 072 тестирования на диагностику коронавирусной инфекции. Прививки же за это время получили 20 983 гражданина.

Вместе с тем в мире накануне подтвердили свыше 2,1 млн случаев COVID-19, а общее количество перевалило за 375 млн. Наибольший прирост заражений был зафиксирован во Франции. Несколько стран усилили правила пересечения своих границ для украинцев или вообще продлили им запрет на въезд.

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Известно, что в Украине COVID-19 поразил еще 2865 детей и 337 медицинских работников. Лидером по приросту заражений накануне стали Львовская область – 2934 случая, Хмельницкая – 2092, Житомирская – 1576, Одесская – 1412 и Сумская – 1331.

Всего в стране подтверждено 4 064 495 заражений коронавирусом, в том числе 100 203 смерти и 3 622 745 выздоровлений. Полностью вакцинированы на сегодня (получили две прививки) 14 619 487 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина переживает волну заболеваемости коронавирусом, среди прочего вызванную распространением штамма Омикрон. По данным Минздрава, его зафиксировали уже в 17 областях. Подробнее об этом варианте COVID-19 читайте в материале.