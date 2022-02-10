В Украине свыше 41,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 280 человек

За прошедшие сутки у 41 694 украинцев подтвердили заражение коронавирусом, а 16 628 человек выздоровели от него. При этом недуг забрал 280 жизней, больше всего умерло жителей столицы (+25).

Среди новых больных – 3486 детей и 1101 медработник. В больницы из-за COVID-19 попали еще 4128 людей, информирует Минздрав на своем сайте.

Прививки против коронавируса получили 70 678 граждан. По состоянию на 10 февраля, свыше 15,5 млн жителей страны полностью иммунизированы (двумя дозами вакцины).

Мир ныне пересек отметку в 403,7 млн инфицирований COVID-19, из которых 2,4 млн зафиксировали накануне. Лидерами по приросту новых случаев заболевания стали Германия, США, Бразилия, РФ и Турция.

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Украина по количеству всех заражений, выявленных с начала пандемии, занимает 18-е место среди стран мира. У нас подтвержден 4 421 741 случай, из которых 102 167 – смерти и 3 729 976 – выздоровления. Официально около 589,6 тыс. граждан являются активными больными.

Больше новых инфицирований за последние сутки добавилось в Одесской области – 3918, Киеве – 3880, на Житомирщине – 2602. Всего было проведено 157 551 тестирование на диагностику COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обновили вид сертификата о бустерной вакцинации против коронавируса. В электронный документ добавили эмодзи и надпись о виде прививки.