В Украине почти 17,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 152 человека

В Украине было выявлено 17 448 новых случаев коронавируса за сутки, среди инфицированных 1473 – это дети, а еще 142 – медработники. За день в стране умерло 152 пациента с COVID-19, а выздоровело 11 963 человека.

Отметим, что в больницы с коронавирусом 19 февраля госпитализировали 3172 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки в стране на COVID-19 протестировали 79 718 человек.

Всего же по состоянию на воскресенье, 20 февраля, в Украине подтверждено уже 4 720 771 случай заражения коронавирусом. Из них 104 518 стали летальными, а победило болезнь 3 938 459 пациентов.

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В Украине за минувший день сделали всего 29 528 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 8326 граждан, второй – 13 041, бустерной – 8068, а дополнительной – 93.

Всего с начала вакцинальной кампании одной дозой привили 15 675 592 человек, двумя – 15 114 034, бустерной – 664 148, а дополнительной – 26 432. В общей сложности в стране сделали уже 31 480 206 уколов для защиты от COVID-19.

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