За сутки COVID-19 в мире заболели 1,5 млн человек: в каких странах больше всего новых случаев. Хроника на 20 февраля
В мире за день подтверждено 1 591 541 случай коронавируса, больше всего новых инфицированных в России (+179 147), Германии (+137 722) и Бразилии (+103 363). Лидерами по смертности стали такие страны: Бразилия (827), Россия (798) и США (715), всего за сутки скончалось 8093 пациента.
Украина на 16-м месте по приросту зараженных в мире (+31 125) и на восьмом – в Европе.
В общей сложности по состоянию на воскресенье, 20 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 423,8 млн человек, из них 5,9 млн пациентов умерло, а 348,8 млн смогли победить болезнь.
Отметим, что вакцинированных людей (двумя дозами) в мире уже больше половины – 54,74%.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
4 703 323 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 104 366 пациентов умерло, а 3 926 496 человек выздоровело.
В Украине выявили более заразный подтип штамма Омикрон BA.2. Пока случаи его обнаружения у пациентов единичны и свойственны людям, которые вернулись из-за границы.
Украина сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом. В Минздраве рассказали, в каких регионах ситуация хуже всего.
Главное за 20 февраля:
В ЮАР зафиксировано ноль новых смертей от коронавируса и 1118 новых случаев заболевания. В больницах остаются 190 человек, четверо из них на ИВЛ.
В Великобритании уже на следующей неделе должны обнародовать планы по отмене требований самоизоляции для людей, инфицированных COVID-19. Таким образом, Британия станет первой крупной европейской страной, которая разрешит людям, которые знают, что они заражены COVID-19, свободно пользоваться магазинами, общественным транспортом и ходить на работу.
В Гонконге же 6063 новых случая COVID-19. Местные власти работают над тем, чтобы снизить нагрузку на заполненные государственные больницы. Для этого койками для больных коронавирусом оборудуют терминал круизных лайнеров.
В Китае (без Гонконга и Макао) всего 195 новых случаев коронавируса за сутки и ни одной смерти. 94 новых случая заражения были завозными, а 101 – локальный.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.