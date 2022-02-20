За сутки COVID-19 в мире заболели 1,5 млн человек: в каких странах больше всего новых случаев. Хроника на 20 февраля

В мире за день подтверждено 1 591 541 случай коронавируса, больше всего новых инфицированных в России (+179 147), Германии (+137 722) и Бразилии (+103 363). Лидерами по смертности стали такие страны: Бразилия (827), Россия (798) и США (715), всего за сутки скончалось 8093 пациента.

Украина на 16-м месте по приросту зараженных в мире (+31 125) и на восьмом – в Европе.

В общей сложности по состоянию на воскресенье, 20 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 423,8 млн человек, из них 5,9 млн пациентов умерло, а 348,8 млн смогли победить болезнь.

Отметим, что вакцинированных людей (двумя дозами) в мире уже больше половины – 54,74%.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 703 323 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 104 366 пациентов умерло , а 3 926 496 человек выздоровело .

В Украине выявили более заразный подтип штамма Омикрон BA.2. Пока случаи его обнаружения у пациентов единичны и свойственны людям, которые вернулись из-за границы.

Украина сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом. В Минздраве рассказали, в каких регионах ситуация хуже всего.

Главное за 20 февраля:

В ЮАР зафиксировано ноль новых смертей от коронавируса и 1118 новых случаев заболевания . В больницах остаются 190 человек, четверо из них на ИВЛ.

В Великобритании уже на следующей неделе должны обнародовать планы по отмене требований самоизоляции для людей, инфицированных COVID-19. Таким образом, Британия станет первой крупной европейской страной, которая разрешит людям, которые знают, что они заражены COVID-19, свободно пользоваться магазинами, общественным транспортом и ходить на работу.

В Гонконге же 6063 новых случая COVID-19. Местные власти работают над тем, чтобы снизить нагрузку на заполненные государственные больницы. Для этого койками для больных коронавирусом оборудуют терминал круизных лайнеров .

В Китае (без Гонконга и Макао) всего 195 новых случаев коронавируса за сутки и ни одной смерти. 94 новых случая заражения были завозными, а 101 – локальный.