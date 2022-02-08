В Украине за сутки свыше 34 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 255 человек

Короновирусом в Украине заболели еще 34 353 жителя, в частности 3095 несовершеннолетних и 955 работников медучреждений. На больничные койки с диагнозом COVID-19 или подозрением на него попали 2168 человек.

За сутки вирус унес жизни 255 граждан, в то же время 15 193 вылечились. По состоянию на 8 февраля, активными больными в стране являются не менее 543,8 тыс. людей, свидетельствуют данные Минздрава.

Накануне в разных регионах провели 181 881 тестирование на выявление коронавирусной инфекции, лидером по приросту случаев стала Одесская область. Прививки против COVID-19 получили 63 919 украинцев, сейчас уже 14 809 443 жителя вакцинированы полностью.

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В мире же за сутки прибавилось 1,8 миллиона заражений коронавирусом, больше всего их выявили в РФ, США и Германии. Общее количество случаев на планете превысило 398 миллионов, а вакцинированного населения – 53,39%.

В Украине больше всего новых случаев коронавируса обнаружили на Одесщине – 3921, а также в Киеве – 2862, Львовской области – 2336 и Харьковской – 2022.

С начала пандемии заражение было подтверждено у 4 341 790 жителей, из которых 3 696 285 человек выздоровели, а 101 647 – скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения сократило срок самоизоляции после заражения COVID-19. Теперь ее можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного теста.