Коронавирусом заразились еще свыше 2 млн человек: что происходит в Украине и мире. Хроника на 17 февраля
За прошедшие сутки в мире зафиксировали более 2 млн заражений коронавирусом, недуг привел к смерти еще 11,3 тыс. человек. При этом прирост людей, поборовших его, превысил новые инфицирования – свыше 2,6 млн выздоровевших.
В ВОЗ подсчитали, что на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 снизилась на 19% по сравнению с предыдущей, а смертность осталась на том же уровне. Ныне количество всех случаев COVID-19 на планете превысило 418 млн.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
4 603 930 заражений подтверждено в Украине. Из них 103 565 обернулись смертью больных, 3 839 314 человек выздоровели, а более 661 тыс. до сих пор борются с недугом.
Доктор медицинских наук Сергей Крамарев предположил, что уже этим летом COVID-19 может перейти в сезонное острое респираторное заболевание. Новые его штаммы все еще будут появляться, убежден профессор, но инфицированный будет переносить их легче.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали о важности вакцинации беременных против коронавируса. Ведь такие женщины имеют высокий риск получить осложнения от COVID-19 – чаще попадают в реанимацию и под аппарат ИВЛ.
Германия снова вышла в лидеры по приросту больных COVID-19 – за прошедшие сутки там подтвердили 234,8 тыс. новых инфицирований. За ней следуют Россия (+179,2 тыс.), Бразилия (+147,2 тыс.), США (+114,6 тыс.).
Федеральное правительство Германии согласовало отмену большинства карантинных ограничений, передает dpa. Ожидается, что этот процесс будет проходить постепенно, а последние правила отменят с 20 марта этого года.
Количество смертей от последствий коронавируса в мире превысило 5,86 млн. Накануне наибольше летальных случаев зарегистрировали в Штатах – 2802 и Бразилии – 1046. В то же время количество выздоровевших достигает уже 341,3 млн.
Более чем 4,277 млрд людей на планете прошли полный курс вакцинации против COVID-19, что составляет 54,31% от всего населения. Еще 16,06% человек сделали и бустерную прививку.
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