Львовщина стала лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в регионах

В Украине в субботу, 29 января, лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки стала Львовская область. Там было выявлено 3791 новый случай болезни.

Умерло за день в регионе 12 человек с подтвержденным COVID-19, а 185 пациентов победили болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные о количестве инфицированных, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых случаев коронавируса за сутки также в Одесской (2598), Ивано-Франковской (2572) и Житомирской (2214) областях.

Киев с 2418 новыми случаями занял четвертое место по приросту больных COVID-19. За день в столице умерло 7 пациентов, а выздоровело 2029 человек.

Видео дня

Лидерами по смертности за сутки стали такие регионы: Сумщина (15 летальных случаев), Львовщина (12), Запорожье, Киевщина и Тернопольщина (по 10).

Меньше всего заболевших за день в Кировоградской (193), Луганской (599) и Николаевской (686) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ривненская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии – более 37 случаев за сутки. Госпитализировали при этом 3340 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве прогнозируют, что на пике этой волны заболеваемости в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.