Львовщина стала лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в регионах

София Закревская
Коронавирус
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Львовщина стала лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в регионах

В Украине в субботу, 29 января, лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки стала Львовская область. Там было выявлено 3791 новый случай болезни.

Умерло за день в регионе 12 человек с подтвержденным COVID-19, а 185 пациентов победили болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные о количестве инфицированных, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых случаев коронавируса за сутки также в Одесской (2598), Ивано-Франковской (2572) и Житомирской (2214) областях.

Киев с 2418 новыми случаями занял четвертое место по приросту больных COVID-19. За день в столице умерло 7 пациентов, а выздоровело 2029 человек.

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Лидерами по смертности за сутки стали такие регионы: Сумщина (15 летальных случаев), Львовщина (12), Запорожье, Киевщина и Тернопольщина (по 10).

Меньше всего заболевших за день в Кировоградской (193), Луганской (599) и Николаевской (686) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 2418;

  • Винницкая область – 2100;

  • Волынская область – 768;

  • Днепропетровская область – 1822;

  • Донецкая область – 1430;

  • Житомирская область – 2214;

  • Закарпатская область – 876;

  • Запорожская область – 739;

  • Ивано-Франковская область – 2572;

  • Киевская область – 1227;

  • Кировоградская область – 193;

  • Луганская область – 599;

  • Львовская область – 3791;

  • Николаевская область – 686;

  • Одесская область – 2598;

  • Полтавская область – 915;

  • Ривненская область – 1994;

  • Сумская область – 1502;

  • Тернопольская область – 1487;

  • Харьковская область – 1319;

  • Херсонская область – 813;

  • Хмельницкая область – 2186;

  • Черкасская область – 933;

  • Черновицкая область – 1085;

  • Черниговская область – 1084

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии – более 37 случаев за сутки. Госпитализировали при этом 3340 украинцев.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 29 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве прогнозируют, что на пике этой волны заболеваемости в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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