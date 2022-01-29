Львовщина стала лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в регионах
В Украине в субботу, 29 января, лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки стала Львовская область. Там было выявлено 3791 новый случай болезни.
Умерло за день в регионе 12 человек с подтвержденным COVID-19, а 185 пациентов победили болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные о количестве инфицированных, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых случаев коронавируса за сутки также в Одесской (2598), Ивано-Франковской (2572) и Житомирской (2214) областях.
Киев с 2418 новыми случаями занял четвертое место по приросту больных COVID-19. За день в столице умерло 7 пациентов, а выздоровело 2029 человек.
Лидерами по смертности за сутки стали такие регионы: Сумщина (15 летальных случаев), Львовщина (12), Запорожье, Киевщина и Тернопольщина (по 10).
Меньше всего заболевших за день в Кировоградской (193), Луганской (599) и Николаевской (686) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 2418;
Винницкая область – 2100;
Волынская область – 768;
Днепропетровская область – 1822;
Донецкая область – 1430;
Житомирская область – 2214;
Закарпатская область – 876;
Запорожская область – 739;
Ивано-Франковская область – 2572;
Киевская область – 1227;
Кировоградская область – 193;
Луганская область – 599;
Львовская область – 3791;
Николаевская область – 686;
Одесская область – 2598;
Полтавская область – 915;
Ривненская область – 1994;
Сумская область – 1502;
Тернопольская область – 1487;
Харьковская область – 1319;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 2186;
Черкасская область – 933;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 1084
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним: в Украине новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии – более 37 случаев за сутки. Госпитализировали при этом 3340 украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве прогнозируют, что на пике этой волны заболеваемости в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
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