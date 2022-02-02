Мир достиг отметки почти в 382 млн заражений COVID-19. Хроника на 2 февраля
За минувшие сутки 2,8 млн жителей планеты узнали о заражении коронавирусом. Так, количество всех инфицирований в мире почти пересекло отметку в 382 млн, из них свыше 5,7 млн человек стали жертвами пандемии.
Больше всего смертей от COVID-19 накануне подтвердили в Штатах – 2780. Наивысший же прирост больных зафиксировали во Франции – 416,7 тыс., США – 264,7 тыс., Германии – 183,4 тыс., Бразилии – 171 тыс. и Индии – 158,6 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
4 095 263 украинца подхватили вирус, из них 100 395 человек умерли от последствий инфицирования, а 3 631 580 вылечились. Ныне не менее 363,2 тыс. граждан являются активными больными.
Подвариант штамма Омикрон BA.2 оказался более заразным по сравнению с начальным BA.1. Также он обходит иммунную защиту.
В Минздраве отметили, что инфицирование COVID-вариантом Омикрон часто почти не отличимо от обычной простуды. Единственным способом распознать недуг является тестирование.
Ученые отмечают, что на риск заражения COVID-19 могут повлиять размер комнаты, уровень вентиляции воздуха и количество людей внутри. Специалисты рассказали, как и где легче всего подхватить вирус.
Против коронавируса полностью вакцинировались 52,84% населения мира. По крайней мере одну прививку имеют 61,11% людей на планете, а бустерную дозу получили 12,42%.
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