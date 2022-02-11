Найден уникальный вариант коронавируса, который может свидетельствовать об утечке из лаборатории

Венгерские ученые обнаружили следы коронавируса SARS-CoV-2 в образцах антарктической почвы, которые могут подтвердить теорию о том, что пандемия началась с утечки из лаборатории. Открытие предполагает, что коронавирус, возможно, не попал естественным путем из дикой природы к человеку.

Такие выводы сделали в рамках исследования Университета Этвеша Лоранда и Университета ветеринарной медицины в Будапеште. Однако ученые подчеркнули, что необходимы дополнительные доказательства, особенно в отношении того, когда именно вирус попал в образцы.

Исследователи также обнаружили генетический материал китайских хомяков и зеленых обезьян, что может свидетельствовать о том, что вирус изучался в лаборатории с использованием либо самих животных, либо их клеток. Некоторые из тех, кто поддерживает теорию утечки из лаборатории, предполагают, что китайские ученые создали вирус в лаборатории, чтобы сделать его более опасным в рамках эксперимента, до того, как вирус ускользнул.

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Однако результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку ДНК почвы могла быть заражена вирусом от первых пациентов с COVID-19, о которых Китай сообщил в декабре 2019 года. Образцы почвы были отправлены в тот же месяц в Sangon Biotech, но неясно, когда они были проанализированы.

Выводы ученых были опубликованы, но их пока не рассмотрели в официальном порядке другие исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, перенесенный COVID-19 повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других подобных проблем несколько выше, чем у людей, которые не болели.