После глобальной вакцинации против COVID-19 мир получил не только новый опыт борьбы с пандемией, но и огромный массив данных, которые теперь придется анализировать еще много лет. И часть этих данных для медицинской системы выглядит довольно неудобно.

Одним из самых обсуждаемых стало корейское популяционное исследование.

Авторы проанализировали данные миллионов людей и обратили внимание на важный момент: у вакцинированных пациентов в течение года чаще фиксировали ряд онкологических диагнозов, в частности рак щитовидной железы, легких, желудка, колоректальный рак и рак молочной железы.

Нет, это не означает, что "вакцина вызывает рак". Наука так не работает. Сами авторы исследования говорят лишь об ассоциации и необходимости дальнейших наблюдений. Но и делать вид, что таких цифр не существует, тоже уже немного странно. Особенно после миллиардов введенных доз во всем мире.

И вот здесь начинается самое интересное. Онкология сегодня это давно не только медицина. Это гигантский глобальный рынок. Просто колоссальный. Один пациент с раком для системы это не история "пришел, полечили, до свидания". Это годы КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, биопсий, генетических панелей, контрольных анализов, новых схем терапии и очень дорогих препаратов.

Таргетная терапия? Без проблем.

Моноклональные антитела? Пожалуйста.

Иммунотерапия за десятки или сотни тысяч долларов? Добро пожаловать в современную онкологию.

И самое интересное, что на этом зарабатывает не кто-то один.

Здесь работает огромная экосистема:

лаборатории;

страховые компании;

производители МРТ и КТ;

рынок генетических тестов;

частные медицинские сети;

производители онкопрепаратов;

центры молекулярной диагностики;

производители тест-систем и реагентов.

В XXI веке хронически больной пациент это очень стабильная экономическая модель. Жестко звучит? Да. Но реальность не очень любит красивые презентации о "заботе".

Никто не заинтересован, чтобы люди массово умирали завтра. Это плохой бизнес. Гораздо выгоднее, когда человек годами живет между обследованием, лечением и очередным "давайте еще один анализ на всякий случай".

Система зарабатывает не на здоровых людях. Система зарабатывает на постоянном медицинском спросе.

Особенно хорошо это видно именно в онкологии, где рынок страха работает почти безотказно. Человеку достаточно услышать слова "риск", "онкомаркер" или "раннее выявление", и финансовый конвейер запускается автоматически.

При этом важно понимать главное. Это не история про "секретный план уничтожения человечества". Все гораздо циничнее.

Большой медицинский бизнес существует по законам большого рынка. Там, где есть миллионы пациентов, всегда будут сотни миллиардов долларов.

И когда появляются любые данные, которые потенциально могут бить по рынку на сотни миллиардов долларов, эта система очень быстро переходит из режима "наука и дискуссия" в режим агрессивной защиты собственных финансовых интересов. Потому что там, где крутятся огромные деньги, неудобные вопросы всегда становятся опасными для владельцев бизнеса.