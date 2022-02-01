Подвариант Омикрона BA.2 более заразен и 'обходит' иммунную защиту: что показали исследования

Ученые из Копенгагенского университета, Статистического управления Дании, Датского технического университета и научно-исследовательского института Statens Serum Institut (SSI) провели новое исследования, в рамках которого сравнили подвариант штамма COVID-19 Омикрона BA.2 и первоначальный штамм BA.1. Выяснилось, что BA.2 более заразен и "обходит" иммунную защиту.

Исследование проводилось с 20 декабря по 18 января. Результаты работы обнародовала пресс-служба Statens Serum Institut, об этом также пишет международное информагентство Reuters.

Во всем мире на исходный подвариант BA.1 приходится более 98% случаев Омикрон, но его близкий родственник BA.2 быстро стал доминирующим штаммом в Дании.

Отмечается, что быстрое распространение BA.2 может быть связано с присущей этому подварианту повышенной трансмиссивностью. Имеются также данные, подтверждающие свойства уклонения от иммунитета подварианта BA.2. Кроме того, BA.2 имеет повышенную проходимость по сравнению с BA.1.

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При этом риск заражения у невакцинированных лиц выше по сравнению с привитыми и ревакцинированными как у людей, инфицированных BA.2, так и у граждан, инфицированных BA.1, что подчеркивает положительный эффект вакцинации по отношению к обоим вариантам Омикрона.

Более того, исследование показало, что невакцинированные первичные случаи BA.2 в большей степени, чем первичные случаи BA.1, передают инфекцию как вакцинированным, так и ревакцинированным. Однако вакцинированные лица, инфицированные BA.2, передают меньше, чем вакцинированные лица с BA.1.

Напомним, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что появление варианта коронавируса Омикрон, вероятно, может стать предвестником конца пандемии. При этом он спрогнозировал, что пик заболеваемости еще не наступил. По словам Клюге, в марте на европейском континенте COVID-19 может заболеть до 60% населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в течение трех недель заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в семь раз. По его словам, стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации связано с распространением штамма Омикрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, у непривитых взрослых риск госпитализации с коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, в разы выше, чем у полностью вакцинированных людей. При этом, бустерная и дополнительная дозы также значительно повышают защиту.