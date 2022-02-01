Ученые обнаружили молекулу, которая может связываться с шиповидным белком COVID-19 и блокировать его: что это значит

Ученые нашли молекулу врожденного иммунитета, которая может связываться с шиповидным белком COVID-19 и блокировать его. Специалисты также предположили, что выявленный лектин способен видеть и распознавать новый вариант вируса Омикрон.

Кроме того, ученые заявили, что наличие данной молекулы может влиять на тяжесть заболевания. Результаты международного исследования были опубликованы в журнале Nature Immunology. Об этом сообщает La Repubblica.

Специалисты утверждают, что несмотря на то, что человеческий организм имеет свое основное защитное оружие для борьбы с патогенами, которые пытаются атаковать его, наиболее специфическую линию защиты дает комбинация, состоящая из антител и Т-клеток, усиленных вакцинами.

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Исследование взаимодействия COVID-19 и врожденного иммунитета стартовали еще в начале пандемии, в марте 2020 года.

"Сосредоточив внимание на взаимодействии между некоторыми генами и Sars-CoV-2, мы обнаружили, что одна из молекул врожденного иммунитета, называемая лектином, связывающим маннозу (MBL), связывается с шиповидным белком вируса и блокирует его появление", – говорится в результатах исследования.

В течение длительного времени специалисты изучали генетический анализ пациентов больниц и базы данных со всего мира, чтобы понять, влияет ли данная молекула на тяжесть течения болезни. В результате оказалось, что различные генетические вариации лектина связаны с тяжестью заболевания COVID-19.

В то же время, ученые допускают, что выявленные особенности иммунитета помогут в будущем лучше реагировать на профилактические и терапевтические меры.

"В нашей оценке потенциальных препаратов против SARS-CoV-2, MBL демонстрирует важную противовирусную активность, которая может стать дополнительным оружием против находящихся разных вариантов, включая Омикрон", – объясняет Элиза Виченци из Сан-Раффаэле.

Однако ученый Альберто Мантовани подчеркнул, что это не отменяет того факта, что вакцины обеспечивают значительную и фундаментальную защиту и остаются одним из лучших средств безопасности в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко с осторожным оптимизмом прогнозирует победу над пандемией коронавируса в 2022 году. По его словам, на это оказывает влияние несколько факторов, среди которых вакцинация.