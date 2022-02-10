Украина вышла на пик новой волны COVID-19: в Минздраве рассказали, будут ли вводить локдаун. Видео

В Украине не планируют вводить локдаун, несмотря на увеличение количества новых больных коронавирусом. На территории будет продолжать действовать адаптивный карантин.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время пресс-конференции в Полтавской области, трансляцию вели на Facebook-странице Полтавской ОГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Минздрава признал, что Украина вышла на новый пик заражений коронавирусной болезнью, однако количество госпитализаций при этом не выросло. Ляшко также подчеркнул: если уровень вакцинации в Украине достигнет 70%, то карантин на территории страны могут вообще отменить.

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По его словам, при наличии вакцин против COVID-19 говорить о локдауне неуместно.

"Растет количество случаев (заражение коронавирусом. – Ред.), но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, который предусматривает красную зону", – пояснил глава Минздрава.

Отметим, за прошедшие сутки, 9 февраля, у 41 694 украинцев подтвердили заражение коронавирусом, а 16 628 человек выздоровели от него. В то же время недуг унес 280 жизней, больше всего умерло жителей столицы (+25).

Украина по количеству всех заражений, выявленных с начала пандемии, занимает 18-е место среди стран мира. У нас подтверждено 4 421 741 случай, из которых 102 167 – смерти и 3 729 976 – выздоровление. Официально около 589,6 тыс. граждан являются активными больными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину прибыла партия "Молнупиравира" – препарата от американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme, применяемого для лечения коронавируса. В нашу страну доставили 60 тыс. курсов лекарственного средства.