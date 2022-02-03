В ЕС хотят упростить требования к COVID-сертификатам: названа причина

Европейская комиссия предлагает упростить требования к COVID-сертификатам. В частности, чтобы их выдавали людям, которые участвуют в испытаниях вакцин от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте ЕК 3 февраля. Накануне производители вакцин жаловались, что у участников исследований возникают трудности – они сталкиваются с ограничениями на передвижение и посещение общественных мест.

Как уточняет Reuters, данная мера должна поощрять разработки и изучение препаратов.

Также Еврокомиссия предлагает продлить срок действия цифровых сертификатов в ЕС на год. Теперь они должны действовать до 30 июня 2023 года, а не до июня 2022-го.

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Кроме того, в предложении – включить высококачественные лабораторные тесты на антиген в число тех, на которые можно выдавать COVID-сертификат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине действие COVID-сертификатов о полном курсе вакцинации было сокращено с года до девяти месяцев.