В Киеве за сутки зарегистрировали более 2,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 6 февраля зарегистрировали 2266 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 23 378 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 307 киевлян, умерли – 12.

Всего в Украине среди новых больных – 2242 ребенка и 394 медика. Госпитализировали 2699 человек, летальных случаев – 115. На утро 7 февраля общее количество заражений достигло 4 307 437 человек, выздоровели – 3 681 092.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них получили первую дозу – 15 458 480, получили две дозы – 14 780 566, получили дополнительную дозу – 20 332, бустерную дозу – 459 230. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки в мире зарегистрировали 1,8 млн заражений коронавирусом и 6352 смерти от последствий этого недуга. В лидерах по приросту инфицированных оказались Россия, Франция, Германия и Япония.