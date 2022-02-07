В мире почти 396 млн случаев COVID-19: где добавилось больше всего заражений. Хроника на 7 февраля

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 1,8 млн заражений коронавирусом и 6352 смерти от последствий этого недуга. В лидерах по приросту инфицированных оказались Россия, Франция, Германия и Япония, побившая собственный рекорд.

Всего на планете подтверждено 395,9 млн случаев COVID-19, в том числе 5,76 млн смертей, 314,7 млн выздоровлений и не менее 75 млн активных больных. С сегодняшнего дня, 7 февраля, и до 1 марта в Израиле решили отменить карантинные ограничения – людям не нужно будет показывать сертификат вакцинации, чтобы посетить некоторые заведения.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 284 059 заражений подтверждено в Украине, из них 101 277 смертей и 3 676 068 случаев выздоровления . Более чем 506,7 тыс. жителей в настоящее время борются с болезнью.

Ученые исследовали, что для инфицирования COVID-19 достаточно попадания в организм человека всего одной капли с вирусом . Для своего эксперимента ученые намеренно заразили добровольцев.

Стало известно, что инфицирование штаммом Омикрон может проявляться распространенными видами сыпи. В частности, потницей и крапивницей.

В канадской столице Оттави объявили чрезвычайное положение на фоне протестов против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от коронавируса, которые продолжаются десять дней подряд. Об этом сообщает CBC.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил с премьер-министром Китая Ли Кецяном важность сотрудничества для расследования происхождения COVID-19 . Об этом руководитель ВОЗ рассказал в Twitter.

Вариант Омикрон изменил симптоматику коронавируса. Теперь о заражении могут свидетельствовать не только простудные кашель, насморк или ломота в теле, но и изменения на коже .

Больше всего инфицирований коронавирусом за сутки 6 февраля подтвердили в России – 180 тыс., Франции – 155,4 тыс., Индии – 114,4 тыс. Пятерку лидеров закрыли Япония – 105,8 тыс. случаев, ставших для страны рекордными, и Нидерланды – 94,8 тыс.