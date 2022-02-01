В Киеве за сутки зарегистрировали более 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 31 января зарегистрировали 2363 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 30 768 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 873 киевлянина, умерли – 5.

Всего в Украине среди новых больных – 4056 детей и 337 медиков. Госпитализировали 2069 человек, летальных случаев – 192. На утро 1 февраля общее количество заражений достигло 4 095 263 человека, выздоровели – 3 631 580.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951, две дозы – 14 645 012, дополнительную дозу – 17 175, бустерную дозу – 356 098. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 января зарегистрировали 1026 новых случаев COVID-19.