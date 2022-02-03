В Киеве за сутки зарегистрировали более 2,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 2 февраля зарегистрировали 2437 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 39 620 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 837 киевлян, умерли – 16.

Всего в Украине среди новых больных – 4 446 детей и 1035 медиков. Госпитализировали 4136 человек, летальных случаев – 210. На утро 3 февраля общее количество заражений достигло 4 169 897 человек, выздоровели – 3 650 854.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723, получили две дозы – 14 700 198, получили дополнительную дозу – 18 728, бустерную дозу – 398 374. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 февраля зарегистрировали 2499 новых случаев COVID-19.