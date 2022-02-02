В Киеве за сутки зарегистрировали почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Коронавирус
1 минута
74
Количество новых больных в столице увеличилось

В Киеве 1 февраля зарегистрировали 2499 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 35 014 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 995 киевлян, умерли – 14.

Статистика заболеваемости в Киеве.

Всего в Украине среди новых больных – 4190 детей и 940 медиков. Госпитализировали 4314 человек, летальных случаев – 204. На утро 2 февраля общее количество заражений достигло 4 130 277 человек, выздоровели – 3 641 474.

Видео дня

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128, получили две дозы – 14 672 260, получили дополнительную дозу – 17 892, бустерную дозу – 377 548. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 31 января зарегистрировали 2363 новых случая COVID-19.

Обращение коллектива Obozrevatel
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусНовости Киева и Киевской областиболезнькарантин