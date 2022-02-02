В Киеве за сутки зарегистрировали почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 1 февраля зарегистрировали 2499 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 35 014 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 995 киевлян, умерли – 14.

Всего в Украине среди новых больных – 4190 детей и 940 медиков. Госпитализировали 4314 человек, летальных случаев – 204. На утро 2 февраля общее количество заражений достигло 4 130 277 человек, выздоровели – 3 641 474.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128, получили две дозы – 14 672 260, получили дополнительную дозу – 17 892, бустерную дозу – 377 548. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 31 января зарегистрировали 2363 новых случая COVID-19.