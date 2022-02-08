В Киеве за сутки зарегистрировали более 2,8 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 7 февраля зарегистрировали 2862 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 34 353 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 946 киевлян, умерли – 7.

Всего в Украине среди новых больных – 3095 детей и 955 медиков. Госпитализировали 2 168 человек, летальных случаев – 255. На утро 8 февраля общее количество заражений достигло 4 341 790 человек, выздоровели – 3 696 285.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006, две дозы – 14 809 443, получили дополнительную дозу – 20 875, бустерную – 474 203. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 6 февраля зарегистрировали 2266 новых случаев COVID-19.