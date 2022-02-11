В Киеве за сутки зарегистрировали более 4,1 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 10 февраля зарегистрировали 4104 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 41 229 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1193 киевлянина, умерли – 32.

Всего в Украине среди новых больных – 3 369 детей и 1247 медиков. Госпитализировали 3936 человек, летальных случаев – 236. На утро 11 февраля общее количество заражений достигло 4 462 970 человек, выздоровели – 3 750 826.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411, получили две дозы – 14 900 578, получили дополнительную дозу – 22 628, бустерную дозу – 532 850. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.

За сутки 72 255 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641, дополнительную дозу получили 469, бустерную дозу – 20 319.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 февраля зарегистрировали 3880 новых случаев COVID-19.