В Киеве за сутки зарегистрировали почти 3,9 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 9 февраля зарегистрировали 3880 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 41 694 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1377 киевлян, умерли – 25.
Всего в Украине среди новых больных – 3486 детей и 1101 медик. Госпитализировали 4128 человек, летальных случаев – 280. На утро 10 февраля общее количество заражений достигло 4 421 741 человек, выздоровели – 3 729 976.
С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585, две дозы – 14 869 937, получили дополнительную дозу – 22 159, бустерную – 512 531. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 февраля зарегистрировали 3684 новых случая COVID-19.
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