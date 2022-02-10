В Киеве за сутки зарегистрировали почти 3,9 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 9 февраля зарегистрировали 3880 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 41 694 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1377 киевлян, умерли – 25.

Всего в Украине среди новых больных – 3486 детей и 1101 медик. Госпитализировали 4128 человек, летальных случаев – 280. На утро 10 февраля общее количество заражений достигло 4 421 741 человек, выздоровели – 3 729 976.

Видео дня

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585, две дозы – 14 869 937, получили дополнительную дозу – 22 159, бустерную – 512 531. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 февраля зарегистрировали 3684 новых случая COVID-19.