В Киеве за сутки зарегистрировали почти 3,7 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Коронавирус
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Количество новых больных в столице увеличилось

В Киеве 8 февраля зарегистрировали 3684 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 38 257 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1300 киевлян, умерли – 22.

Статистика заболеваемости в Киеве.

Всего в Украине среди новых больных – 3308 детей и 1076 медиков. Госпитализировали 4385 человек, летальных случаев – 240. На утро 9 февраля общее количество заражений достигло 4 380 047 человек, выздоровели – 3 713 348.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218, две дозы – 14 840 450, получили дополнительную дозу – 21 563, бустерную – 493 303. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.

Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 7 февраля зарегистрировали 2862 новых случая COVID-19.

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