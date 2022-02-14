В Киеве за сутки зарегистрировали почти 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 13 февраля зарегистрировали 2293 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 16 993 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 660 киевлян, умерли – 14.

Всего в Украине среди новых больных – 1447 детей и 252 медика. Госпитализировали 2270 человек, летальных случаев – 142. На утро 8 февраля общее количество заражений достигло 4 542 693 человека, выздоровели – 3 788 395.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека, из них получили первую дозу – 15 577 692, получили две дозы – 14 958 214, получили дополнительную дозу – 23 748, бустерную дозу – 567 242. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.

За прошлые сутки 18 938 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу – 8 981, дополнительную дозу получили 95, бустерную дозу – 4 204.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за прошедшие сутки в мире зафиксировали 1,48 млн инфицирований коронавирусом, больше всего заболело жителей РФ и Германии. Вирус унес жизни еще 5,4 тыс. человек, в то же время 1,85 млн вылечились от недуга.