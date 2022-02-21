В Киеве за сутки зарегистрировали почти 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 20 февраля зарегистрировали 2297 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 13 562 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 962 киевлянина, умерли – 17.

Всего в Украине среди новых больных – 1254 ребенка и 151 медик. Госпитализировали 1886 человек, летальных случаев – 127. На утро 21 февраля общее количество заражений достигло 4 734 333 человек, выздоровели – 3 952 363.

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За прошлые сутки 17 172 человека было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу – 7965, дополнительную дозу получили 78, бустерную дозу - 4360.

С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361, получили две дозы – 15 121 999, получили дополнительную дозу – 26 510, бустерную дозу – 668 508. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне в мире зафиксировали 1 279 979 заражений коронавирусом и 5278 смертей от него. На утро 21 февраля количество всех случаев достигло 425 млн, из которых 5,9 млн смертей и 350,7 млн выздоровлений.