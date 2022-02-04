В Киеве за сутки зарегистрировали почти 2,9 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 3 февраля зарегистрировали 2869 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 43 778 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 961 киевлянин, умерли – 18.

Всего в Украине среди новых больных – 4381 ребенок и 873 медика. Госпитализировали 4328 человек, летальных случаев – 174. На утро 4 февраля общее количество заражений достигло 4 213 675 человек, выздоровели – 3 660 351.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205, получили две дозы – 14 728 642, получили дополнительную дозу – 19 423, бустерную дозу – 421 057. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 февраля зарегистрировали 2437 новых случаев COVID-19.