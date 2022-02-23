В Киеве за сутки зарегистрировали почти 3,7 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 22 февраля зарегистрировали 3699 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 25 062 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 3007 киевлян, умерли – 33.

Всего в Украине среди новых больных – 2427 детей и 665 медиков. Госпитализировали 3140 человек, летальных случаев – 297. На утро 23 февраля общее количество заражений достигло 4 783 835 человек, выздоровели – 4 023 033.

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За минувшие сутки 62 935 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071, дополнительную дозу получили 598, бустерную дозу – 18 422.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648, получили две дозы – 15 175 097, получили дополнительную дозу – 27 458, бустерную дозу – 701 836. В общей сложности проведено 31 617 039 прививок.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 февраля зарегистрировали 4193 новых случая COVID-19.