В Киеве за сутки зарегистрировали почти 4,2 тыс. новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Коронавирус
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Количество новых больных в столице увеличилось
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В Киеве 21 февраля зарегистрировали 4193 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 24 440 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 2725 киевлян, умерли – 8.

Статистика заболеваемости в Киеве.

Всего в Украине среди новых больных – 2455 детей и 665 медиков. Госпитализировали 1553 человека, летальных случаев – 287. На утро 22 февраля общее количество заражений достигло 4 758 773 человек, выздоровели – 3 985 601.

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За минувшие сутки 56 726 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 15 443 человека, вторую дозу – 26 027, дополнительную дозу получили 350, бустерную дозу – 14 906.

С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу – 15 695 804, получили две дозы – 15 148 026, получили дополнительную дозу – 26 860, бустерную дозу – 683 414. В общей сложности проведено 31 554 104 прививки.

Статистика COVID-19 и вакцинации в Украине.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Напомним, с 1 апреля в Украине могут ослабить карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал Министерству здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 февраля зарегистрировали 2297 новых случаев COVID-19.

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