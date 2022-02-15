В Киеве за сутки зарегистрировали почти 4,6 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 14 февраля зарегистрировали 4584 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 29 724 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1724 киевлянина, умерли – 15.
Всего в Украине среди новых больных – 2393 ребенка и 884 медика. Госпитализировали 1889 человек, летальных случаев – 305. На утро 15 февраля общее количество заражений достигло 4 462 970 человек, выздоровели – 3 750 826.
За прошлые сутки 59 170 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 244 человека, вторую дозу – 27 362, дополнительную дозу получили 457, бустерную дозу – 14 107.
С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936, две дозы – 14 985 576, получили дополнительную дозу – 24 205, бустерную – 581 349. В общей сложности проведено 31 186 066 прививок.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 февраля зарегистрировали 2293 новых случая COVID-19.
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