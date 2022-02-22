В Минздраве назвали условие отмены COVID-ограничений в Украине уже весной

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при условии вакцинации от COVID-19 более 70% взрослого населения Украины, в стране возможно будет отменить карантинные ограничения уже весной. При этом он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается уменьшение нагрузки на систему здравоохранения.

По словам министра, стабилизация эпидемиологической ситуации в стране ожидается уже в марте. Об этом Ляшко рассказал ходе брифинга 22 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что от каждого украинца зависит можно ли будет ослабить карантинные требования в стране.

"Наша цель – 70% населения вакцинированного полным курсом и бустерная доза для всех, кто в этом нуждается. Именно это позволит нам с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. В марте мы выйдем на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Украине. Поэтому лишь от каждого из нас зависит несколько можно будет ослабить карантинные требования, которые прописаны в постановлении Кабинета министров", – сказал министр.

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Также Ляшко подчеркнул, что благодаря вакцинации от коронавируса, в Украине уже удалось спасти около 22 тысяч жизней.

"Благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины мы сейчас наблюдаем значительно ниже цифры нагрузки на систему здравоохранения. По данным математического моделирования вакцинация в Украине уже спасла около 22 тысяч жизней. Это означает, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить как минимум на 17%", – добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине могут ослабить карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса. Соответствующее поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал Министерству здравоохранения.

Напомним, в Украине впервые зафиксированы новые формы штамма Омикрон BA.2, который получил новую симптоматику. Пока случаи его выявления среди пациентов единичные, в основном у тех, кто вернулся из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия COVID-19 всколыхнула размеренный уклад жизни всего мира и заставила приспосабливаться к новым условиям. Необходимость овладения удаленными формами работы, обучение и социальная дистанция привели к тому, что люди стали более обращать внимание на сигналы организма, повышать его защитные силы и выбирать профилактику заболеваний вместо лечения. Однако многочисленные мутации вируса и его быстрое распространение не всегда позволяют избежать болезни.