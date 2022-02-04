В мире уже свыше 388 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 4 февраля

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у более чем 3 млн жителей планеты, еще свыше 11 тыс. человек от него умерли. Количество всех случаев инфицирования в мире превысило 388,3 миллиона, из которых 307,7 млн – выздоровления.

В Европе всплеск высокой заболеваемости переживают Франция и Германия. В первой лечить пациентов с COVID-19 будут таблетками Paxlovid от Pfizer, а во второй хотят одобрить введение четвертой дозы вакцины для лучшей защиты от вируса.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине зарегистрировано 4 169 897 всех случаев инфицирования, в том числе 100 809 смерти и 3 650 854 выздоровления. По официальной статистике, еще свыше 418 тысяч жителей болеют.

В Швеции , несмотря на рекордный для страны уровень заражений, с 9 февраля хотят отменить все карантинные ограничения . Ставку делают на бустерные прививки.

При этом в ВОЗ подчеркивают, что Европа как раз вышла на плато инфицирований штаммом Омикрон. А это значит, что у региона есть шанс взять распространение вируса под контроль.

Южноафриканская компания Afrigen Biologics использовала общедоступную последовательность мРНК-вакцины против коронавируса от Moderna для создания собственной версии препарата. Его можно будет испытать на людях до окончания вакцинации в этом году, цитирует Reuters топ-менеджера компании.

Южная Корея продлила правила социального дистанцирования еще на две недели из-за стремительного роста случаев заражения штамом Омикрон. Они включают комендантский час для ресторанов – до 21:00 и ограничение до шести человек на частных собраниях .

Бразилия стала лидером по приросту случаев коронавируса – 286 тыс. , подтвержденных за прошедшие сутки. Далее следуют Франция – 274,4 тыс., США – 256 тыс., Германия – 240 тыс.

На сегодняшний день 53,05% населения мира вакцинировано против COVID-19 двумя дозами. По крайней мере одну прививку сделали 61,22% людей, а бустерную – 12,58%.